Ивлин Косметик

Добро пожаловать на сайт Мон Платин

Рады приветствовать Вас на нашем сайте. Здесь вы можете выбрать косметику мертвого моря марки Mon Platin производства Израиль. У нас представлен широкий ассортимент средств по уходу за телом, кожей лица и волос на основе соли, грязи и минералов Мертвого Моря, натуральных масел, витаминов, эфирных масел и других натуральных компонентов. Вы сможете выбрать подходящую косметику для себя, в подарок, или ребенку. Помимо средств по уходу для женщин и детей в нашей коллекции представлены косметические средства для мужчин.

Косметика мертвого моря

В продуктах Мертвого моря содержится огромное количество солей и минералов. Их целительные свойства связаны с природной комбинацией и высоким содержанием сульфата магния, калия, кальция, бромидов и боратов калия и других электролитов. За счет такого уникального баланса, природные соли моря ухаживают за кожей комплексно. Минералы способствуют интенсивному увлажнению, улучшают эластичность, укрепляют мембраны клеток, избавляют кожу от любых недостатков - таким образом кожа надежно защищается от обезвоживания и негативного влияния окружающей среды.

Косметика мертвого моря оптом

Для оптовых покупателей действует система скидок, а так же оптовый прайс лист. Более подробную информацию вы можете получить связавшись с нами.

Интернет магазин

Мон Платин

г. Екатеринбург

+7 (922) 616-90-12